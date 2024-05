Online la gara di concessione per le mense. Intanto il Comune rassicura: nessun rincaro

È online sul sito del Comune di Varese la procedura per l’aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione scolastica per il periodo che andrà da settembre 2024 ad agosto 2029. Si tratta della concessione per l’erogazione del servizio di ristorazione destinato agli utenti degli asili nido comunali, delle scuole dell’infanzia comunali e statali cittadine, delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e degli utenti del Centro anziani. Le offerte andranno presentate entro le ore 12 del prossimo 26 giugno. I criteri di aggiudicazione della gara sono esclusivamente basati sulla qualità del servizio: sarà dunque solo questo parametro a determinare il punteggio per l’assegnazione del bando. Non sono previsti infatti ribassi di gara e nemmeno modifiche alle attuali tariffe delle mense, che resteranno invariate anche con il prossimo gestore del servizio di ristorazione. Le tariffe, assicura il Comune resteranno dunque di 5 e di 5,50 euro come sono oggi. Questo sarà possibile grazie alla partecipazione economica del Comune alla copertura del costo del servizio.

Anche questo bando sarà assoggettato all’accordo in vigore tra l’amministrazione e la Guardia di Finanza, perché vengano garantiti legalità, trasparenza ed efficienza della procedura. Lorenzo Crespi