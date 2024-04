Cardano al Campo: nuovo parco per i cani. Arriva il taglio del nastro

Un progetto atteso dai padroni di cani, finalmente realizzato a Cardano al Campo, si tratta della prima area per gli amici a quattrozampe inaugurata nei giorni scorsi.

Lo spazio si trova in via della Repubblica, "Mi auguro che venga preservata e utilizzata con rispetto" ha detto il sindaco Maurizio Colombo facendo visita al parco con il suo cane.

Presente, il primo giorno di apertura, l’assessore all’Ecologia Meri Suriano che ha ricordato come fossero tante le richieste dei cittadini e delle associazioni per avere finalmente uno spazio dover lasciar correre e giocare i cani, il progetto, atteso da tempo, è finalmente realtà.

La realizzazione ha richiesto un investimento di 40 mila euro, l’area è stata recintata, è dotata di appositi attrezzi per gli animali, ispirati al mondo dell’agility, fontane per l’abbeveramento, cestini per raccogliere le deiezioni e panchine. Una vera e propria oasi che cani e padroni hanno dimostrato di apprezzare.