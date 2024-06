Nuovo Palaginnastica. Iniziano i lavori da oltre nove milioni

La data c’è: martedì 11 inizieranno i lavori per realizzare il nuovo Palaginnastica, progetto che finalmente cancellerà nel rione di Beata Giuliana il degrado nell’area dell’ex Palaghiaccio, struttura mai completata, bersaglio negli anni di polemiche e di progetti faraonici di recupero, da parte di privati, sempre naufragati. Ad annunciare la riapertura del cantiere il sindaco Emanuele Antonelli. A febbraio l’incompiuta bustese era stata visitata dall’inviato di Striscia Vittorio Brumotti e il sindaco aveva promesso che i lavori sarebbero partiti entro giugno. Il progetto permetterà di scrivere la parola fine al capitolo dell’ex Palaghiaccio: sullo scheletro che da anni svetta nell’area sul Sempione, sorgerà il nuovo Palaginnastica, dove finalmente avrà una sede adeguata, lungamente attesa, la società Pro Patria Ginnastica Bustese, culla di talenti vincitori di medaglie e costretta da anni a svolgere le proprie attività nello scantinato in via Ariosto. Il nuovo Palaginnastica sarà un impianto polivalente, potrà ospitare competizioni di ginnastica artistica con pubblico, ci saranno spazi anche per altre discipline sportive. L’opera da oltre 9 milioni di euro, di cui 3 finanziati dal Pnrr, dovrà concludersi entro il 2026. Ros.For.