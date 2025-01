Non si fermano all’alt. Inseguimento e schianto. Una catturato, l’altro fugge

Non si sono fermati all’alt intimato dalla pattuglia dei carabinieri, ne è scaturito un inseguimento, che si è concluso con l’auto, a bordo due nordafricani, si è schiantata contro una recinzione. È accaduto ieri pomeriggio, a Caronno Pertusella. Secondo quanto ricostruito una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Saronno, impegnata in normali controlli, ha intercettato un’Audi e ha intimato l’alt. Il conducente anziché accostare ha spinto sull’acceleratore fuggendo a tutta velocità. I militari si sono lanciati all’inseguimento e, poco dopo, l’Audi per l’asfalto bagnato e a causa dell’alta velocità ha prima urtato il marciapiede, poi è finita contro una recinzione. Uno dei due uomini a bordo è stato bloccato e portato in caserma.