Neuroradiologia all’avanguardia. Punto di riferimento per le diagnosi

Novità per la Neuroradiologia di Gallarate: con il recente rinnovo dei protocolli diagnostici di tomografia computerizzata (Tc) e risonanza magnetica (Rm), sono state incluse tecniche avanzate attualmente disponibili solo in poche strutture e che migliorano la capacità di differenziare lesioni tumorali da altri tipi di masse in modo non invasivo, cioè senza necessità di effettuare una biopsia cerebrale. In caso di diagnosi di tumore cerebrale, le tecniche avanzate permettono di avere informazioni aggiuntive sul grado di aggressività biologica della neoplasia e su alcune caratteristiche istologiche, indirizzando in modo più accurato l’iter successivo e le terapie. La Neuroradiologia dell’Ospedale di Gallarate si è dotata inoltre di un protocollo per l’ictus con TC, angio-TC e TC cerebrale con perfusione, che permette in pochi minuti di confermare la diagnosi di ischemia cerebrale, identificare l’occlusione vascolare potenzialmente trattabile e caratterizzare l’area ischemica cerebrale definendo il volume di tessuto necrotico e di quello sofferente ma ancora salvabile dalle terapie, migliorando la prognosi dei pazienti soprattutto in quei casi giunti alla valutazione tardivamente. Nuovo membro dello staff medico guidato dalla dottoressa Laura Sola, è Claudia Godi, neuroradiologa.

"Le nuove metodiche introdotte consentono alla Radiologia di Gallarate di essere sempre di più punto di riferimento per la diagnostica neuroradiologica – sottolinea il dottor Stefano Schieppati, direttore sanitario di Asst Valle Olona - a conferma della volontà della Asst Valle Olona di consolidare le proprie realtà e sviluppare le competenze dei propri professionisti per migliorare la qualità dei servizi offerti". R.F.