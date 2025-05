Motori accesi per il “ride“ dei gentlemen

Domenica 18 maggio andrà in scena la Distinguished Gentleman’s Ride 2025, il motoraduno internazionale promosso dalla Movember Foundation per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata. Un appuntamento che da qualche anno si svolge anche a Varese. Le iscrizioni per quest’anno sono ancora aperte sul sito gentlemansride.com. Il ritrovo è alle ore 13 al Castello Visconti di San Vito a Somma Lombard e alle 15 la partenza tra Ticino e poi i laghi di Comabbio e Varese. Arrivo alla Schiranna previsto alle 17.30.