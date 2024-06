Morto Luigi Grossi: Varese piange il partigiano Cin

Varese – E’ morto Luigi Grossi, il partigiano Cin. Si è spento oggi – sabato 8 giugno – all’età di 98 anni. A darne notizia è l’Anpi Varese.

Originario di Arona, sulla sponda piemontese del lago Maggiore, si era stabilito a Varese dopo la guerra divenendo una delle figure di spicco dell’Anpi provinciale, molto attivo con la sua opera di racconto e testimonianza soprattutto nelle scuole. Una storia potente, la sua, comune a tanti ragazzi dell’epoca che si sono trovati in giovanissima età dinanzi a un bivio della Storia. Lui scelse la Resistenza. Classe 1926, non ancora 18enne Grossi a far parte Brigata Alpina ‘Berltrami’, operativa in quei territori che diventeranno famosa anche per essere stata la Repubblica dell'Ossola. Col nome di battaglia Cin prende dunque parte a una delle esperienze partigiane più importanti e significative, contribuendo alla Liberazione.

"Lo scorso anno il Cin - ricorda Anpi Varese su Facebook - ci aveva accolto a casa sua per la tradizionale consegna della tessera dell'Anpi. Una bella ed emozionante occasione per riascoltare dalla sua viva voce gli episodi più significativi del suo passato di combattente per la libertà e le ragioni di un impegno mai venuto meno durante la sua vita. Purtroppo le sue condizioni di salute non hanno consentito di ripetere anche quest'anno il nostro incontro”.

“A nome della Sezione Ampi di Varese, che ha avuto l'onore di annoverarlo tra i suoi iscritti, rivolgo ai familiari le più sentite condoglianze rinnovando il nostro impegno a mantenere alti i valori per i quali il Cin ha combattuto”, commenta Ester De Tomasi, presidente provinciale dell’Anpi.