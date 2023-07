Miss Italia 2023: in Franciacorta trionfa la varesina Giorgia Di Pucchio, che vola alle finali nazionali

Corte Franca (Brescia) – La bionda dagli occhi azzurri lascia il segno in Franciacorta. Giorgia Di Pucchio, 18 anni, andrà a gareggiare in fase finale nazionale di Miss Italia 2023. La fanciulla con viso da fiction è infatti la nuova Miss Bella dei Laghi Lombardia by Miss Italia, titolo che l’organizzatrice Patrizia Mirigliani ha istituito per rendere omaggio alla regione coi laghi più belli del Bel Paese.

Miss Giorgia Di Pucchio ha vinto il titolo al Golf Club Franciacorta, a Corte Franca, vicino al lago d’Iseo. I laghi che la signorina Di Pucchio frequenta di più sono però quelli della provincia di Varese: abita con mamma Roberta, papà Luciano e il fratello Christian a Somma Lombardo, a due passi dall’aeroporto della Malpensa. Da settembre Giorgia Di Pucchio frequenterà la quinta classe al liceo delle scienze umane e sogna di andarci con la fascia di Miss Italia o comunque con quella di un titolo nazionale satellite.

Alla gara “Golf Franciacorta” hanno partecipato 15 bellezze che hanno superato le selezioni di base del concorso, naturalmente con conduzione e direzione artistica a cura di Alessandra Riva che è responsabile per la Lombardia del concorso Miss Italia. In classifica miss Di Pucchio ha preceduto la bresciana Gabriella Bonizzardi, 19 anni, alta 174 centimetri, bionda con occhi marroni. Gabriella è di Prevalle, tra Brescia e il Lago di Garda. In terza posizione si è piazzata Elisabetta Del Carro, 22 anni e 170 centimetri. Elisabetta ha occhi marroni e capelli castani e abita a Lurano, nella pianura bergamasca. Lo spettacolo al Golf Franciacorta è stato di alto livello anche perché Alessandra Riva ha fatto sfilare altre ragazze già ammesse alla fase nazionale del concorso e applauditissime: Valeria Corna, Matilde Cattaneo, Alessia Anzioli, Veronica Lasagna.

Le protagoniste della gara Miss Bella dei Laghi hanno sfilato con svariati look davanti alla giuria presieduta dall’imprenditore Giovanni Locatelli. “Ho vinto soprattutto in virtù del mio sorriso e della spontaneità”, rivela la felicissima Giorgia Di Pucchio. “Oltre alla fase della proclamazione, per me indimenticabile, è stata bellissima la passerella iniziale con tutte le altre concorrenti. Abbiamo gareggiato in una location stupenda. Mi sono iscritta al concorso di mia iniziativa e ora vivo un sogno”. Papà Luciano è un poliziotto e lavora all’aeroporto. “E’ uno dei motivi per i quali da grande vorrei diventare un magistrato – aggiunge Miss Bella dei Laghi Lombardia, statura 1,71 –. Infatti dopo il liceo intendo iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza”. Tuttavia grazie al concorso Miss Italia potrebbero aprirsi altre vie: “Mi affascinano anche il mondo della moda e quello della televisione, magari come conduttrice”, ammette Giorgia, che per 12 anni ha studiato danza classica e altri 3 quella contemporanea.

Nella serata di oggi sabato 22 luglio al centro polisportivo La Rosa Bianca di Zanica (Bergamo) verrà assegnato un altro titolo regionale valido per gareggiare in fase finale nazionale. Prefinali e finale in diretta tv (pare che la nuova partnership tra Miss Italia e la Rai verrà ufficializzato presto) del concorso si svolgeranno in settembre. La Rosa Bianca è frequentata da amanti di sport equestri e padel; davanti a loro Giorgia Di Pucchio sfilerà come madrina.