Marito e moglie uniti per sempre Muoiono a poche ore di distanza dopo il matrimonio della figlia

di Christian Sormani

Il padre muore nel giorno delle nozze della figlia. La madre poche ore dopo. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità nervianese, accaduta nei giorni scorsi. Lunedì se n’è andato Luigi Bina, 90 anni, poche ore dopo le nozze della figlia Annamaria, anche lei molto conosciuta in paese perchè insegnante alle elementari. Martedì la moglie, Angela Benecchi, 84 anni.

Due morti a poche ore di distanza che hanno straziato il cuore non solo dei parenti e degli amici, ma di tutta la comunità che si è stretta attorno al dolore della famiglia. Angela era malata da tempo e i suo cari avevano deciso di tenerla a casa, dopo un periodo in struttura. A luglio si scopre invece la malattia del marito Luigi, che venerdì scorso ha avuto un vero e proprio tracollo. Il giorno del matrimonio, programmato da mesi, qualche ora dopo le nozze, Luigi è morto. La mattina seguente, mentre in casa c’erano i preparativi per il funerale, è morta Angela.

"Sembra quasi si siano messi d’accordo – spiega Sergio Parini, ex sindaco di Nerviano e amico di famiglia –. La loro scomparsa nell’arco di 24 ore ha colpito tutti. Non ci sono parole".

La famiglia Bina aveva un negozio di calzature. Luigi era molto vicino alla parrocchia, era sempre in oratorio e cantava nel coro parrocchiale oltre a recitare nella compagnia di teatro dialettale. La coppia lascia quattro figli: Marco, Paolo, Annamaria e Carlo. "Se esiste una porta alla quale bussare loro l’hanno trovata sicuramente aperta – dice Parini –. È stato il premio per una fede incrollabile, vissuta quotidianamente nel rispetto dei principi che vi hanno sostenuti e in base ai quali avete improntato la vostra vita".