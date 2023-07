Maltempo nel Saronnese: tetti scoperchiati e piante cadute a terra

Ancora maltempo, ancora paura, ancora danni. Nella notte fra sabato 29 e domenica 30, anche in seguito all’allerta diramata su gran parte del territorio lombardo, si sono scatenati nuovi temporali. Fortunatamente piogge e vento – iniziati verso l’1 di notte e durati qualche minuto – non hanno avuto l’incredibile intensità registrata lunedì scorso, ma in mattinata ci si è trovati lo stesso a fare i conti con gli effetti del passaggio della perturbazione.

In particolare è stata colpita l’area del Saronnese, crocevia fra le province di Varese, Milano e Como, già flagellata dai fenomeni temporaleschi nelle giornate scorse. Numerose le chiamate ricevute dai vigili del fuoco, intervenuti con quattro squadre per una serie di problematiche nella città degli amaretti e nei centri vicini. In totale sono 43 gli interventi portati a termine: 31 allagamenti, 9 operazioni di messa in sicurezza di piante cadute e 3 soccorsi per tetti scoperchiati dal vento. Sono state spazzate via le coperture provvisorie delle strutture già danneggiate nei giorni scorso.

Fra le aree che questa mattina, domenica 30, presentavano gli scenari peggiori ci sono piazza Cavalieri di via Vittorio Veneto, dove il monumento ai caduti e completamente ricoperto di foglie cadute e ramaglie, in seguito all’abbattimento di una serie di alberi ad alto fusto e via Primo Maggio, che rimarrà chiusa fino alla completa messa in sicurezza della zona, dopo che il sottopasso è finito sott’acqua. Allagati anche i tunnel di via Milano e via Cervinia a Gerenzano, dove due auto sono rimaste bloccate. I conducenti sono stati recuperati, fortunatamente illesi. Diverse vetture sono state centrate da rami precipitati al suolo.