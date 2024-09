Bomba d’acqua su Malpensa: dirottati 27 voli, allagati Terminal 2 e statale 336

Malpensa, 26 agosto 2024 – Bufera sull’aeroporto di Malpensa: gli aerei restano in cielo, in attesa che le condizioni per la discesa siano favorevoli, o vengono dirottati per consentire un atterraggio in sicurezza.

Il temporale abbattutosi su Malpensa (Facebook Giuseppe Pignatiello)

Effetti dell’intensa ondata di maltempo che si è abbattuta oggi, lunedì 26 agosto, sul Varesotto. I viaggiatori, molti dei quali turisti di ritorno dalle ferie estive ma anche qualche “vacanziero” di settembre, sono andati incontro a importanti disagi.

Voli dirottati

Sono stati 27 gli aerei che hanno dovuto cambiare destinazione d’arrivo in seguito alla bomba d’acqua con molti fulmini che ha colpito lo scalo della brughiera intorno a mezzogiorno. I velivoli sono stati indirizzati su diversi aeroporti del Nord Italia: Linate e Orio al Serio ma anche Torino e Venezia.

Altri disagi

L'emergenza è durata un'ora circa e la situazione più grave si è verificata al Terminal 2, quello assegnato ai voli low cost (soprattutto Easyjet), dove molti passeggeri di rientro in Italia si sono trovati a dover evitare grosse pozzanghere nell'area arrivi.

L’acqua ha invaso anche la superstrada 336, che collega l’uscita dell’autostrada di Busto Arsizio allo scalo, anche se non è stato necessario provvedere alla chiusura. Al momento la situazione è tornata alla normalità sia in aeroporto che a livello viabilistico.