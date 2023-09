Maltempo nel Varesotto: albero travolge un’auto, diversi paesi restano senza luce

Ancora disagi e danni per il maltempo nel Varesotto, nella notte le precipitazioni hanno colpito soprattutto le valli. Dalla mezzanotte sono cominciati gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per tagli piante nella zona tra Orino, Azzio, Castello Cabiaglio e Brinzio per liberare le strade.

A Malnate un albero ha travolto un’auto parcheggiata fortunatamente senza feriti, mentre nella zona della Valtravaglia sempre una pianta ha travolto la linea elettrica aerea lasciando diverse utenze senza luce nelle frazioni rivierasche del lago Maggiore. Precipitazioni sono previste per l’intera giornata.