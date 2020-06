Laveno Mombello (Varese), 7 giugno 2020 - Un maltempo insolito per il mese di giugno e particolarmente violento si sta abbattedo sulla Lombardia, causando anche danni ingenti. Come nel caso della frana che ha reso impraticabile la Provinciale 69 nel Comune di Laveno Mombello. Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco, così come è avvenuto a Lavena Ponte Tresa, Cuvio e Cuveglio, dove alcuni corsi d'acqua sono esondati. Una sorta di fiume di fango si è riversata nel Lago Maggiore dal Tresa e dal Margorabbia. Forti temporali hanno invece creato allagamenti di cantine e piano terra di alcune abitazioni a Marchirolo, dove alcune famiglie sono state costrette a uscire di casa.

A seguito delle forti piogge "è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Statale 394 del Verbano Orientale, tra i chilometri 34.7 e 34.9, a Luino, in provincia di Varese". La strada è stata chiusa in via precauzionale per il pericolo esondazione del torrente Margorabbia. E' provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni anche la Statale 233 ''Varesina'', tra il chilometro 54 e 65, a Varese, "per la presenza di detriti dovuta alla caduta di materiale franoso sulla sede stradale".