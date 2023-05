Malpensa, riapre il Terminal 2: più polizia e lotta a taxi abusivi e clochard

I risultati del primo anno di attività sono stati positivi, con un netto miglioramento della situazione della viabilità intorno allo scalo. Il protocollo d’intesa lanciato a giugno 2022 – e poi rinnovato a dicembre – per potenziare i servizi di Polizia locale nell’area di Malpensa è stato quindi prorogato ulteriormente, con la nuova scadenza a gennaio 2024.

La firma ieri pomeriggio in Prefettura a Varese da parte del prefetto Salvatore Pasquariello, dell’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa, dei vertici di Sea e dei Comuni interessati. A quelli già coinvolti in precedenza – cioè Ferno, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Vizzola Ticino – si aggiunge anche Somma Lombardo, competente per territorio sul Terminal 2 che riaprirà i battenti settimana prossima, mercoledì 31 maggio, dopo tre anni di chiusura.

Il rinnovo dell’intesa ha dunque anche l’obiettivo di garantire le migliori condizioni di sicurezza e ordine pubblico in vista dell’aumento di viaggiatori in transito dallo scalo. "Garantiremo così adeguati controlli di Polizia locale per migliorare la sicurezza nelle aree interessate dell’aeroporto – ha commentato La Russa – Gli agenti dei Comandi coinvolti nel protocollo si impegneranno oltre i loro turni normali di servizio, operando anche negli orari serali e nei festivi".

Tra gli obiettivi dell’accordo c’è anche la lotta al fenomeno dei taxi abusivi, "che stazionano nei pressi dell’aeroporto – ha aggiunto La Russa – provocando un ingente danno economico a chi svolge questa professione regolarmente nonché agli stessi viaggiatori". Ma in vista della riapertura del Terminal 2 le novità non riguardano solo la Polizia locale: sono infatti in arrivo nuove risorse. Una ventina gli uomini della Guardia di finanza entreranno in servizio la prossima settimana proprio al T2, come ha sottolineato il comandante provinciale Crescenzo Sciaraffa. Otto invece i nuovi arrivi alla Polizia di frontiera. Aumenteranno anche le unità cinofile.

A ringraziare tutte le realtà coinvolte, il prefetto Salvatore Pasquariello: "Siamo soddisfatti perché la collaborazione è costante e produce risultati". Per Sea è intervenuto il chief operating officer Alessandro Fidato: "Siamo molto contenti dei risultati che sono stati ottenuti fin qui grazie al protocollo: il rinnovo sarà particolarmente utile vista la presenza in questa fase del cantiere per i lavori del collegamento ferroviario". Infine è stato affrontato anche il tema della presenza dei senzatetto che gravitano intorno allo scalo: sono un centinaio. A breve ci sarà una riunione di approfondimento sul tema.

Il T2 era stato chiuso nel 2020 per il dilagare della pandemia e la conseguente paralisi dei voli internazionali. Tornerà a essere la casa di EasyJet accogliendo i passeggeri in una veste completamente rinnovata e con nuovi servizi.