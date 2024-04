Malpensa 25 anni dopo, i nodi dell’aeroporto: dalle nuove rotte di decollo alla variante della SS 341

Samarate, 12 aprile 2024 – E’ in programma domani, sabato 13 aprile alle 16 alla Villa Montevecchio di Samarate, il convegno dal titolo “Malpensa 25 anni dopo. A che punto siamo su salute, ambiente, infrastrutture e lavoro”, organizzato dal Movimento 5 Stelle di Samarate e di Busto Arsizio. Scrivono gli organizzatori “25 Ottobre 1998: una data storica per il nostro territorio, un giorno che sanciva ufficialmente l’esordio di quella che, all’epoca, veniva chiamata ‘Malpensa 2000’, ossia l’ampliamento dello storico aeroporto della brughiera. Sono trascorsi oltre 25 anni e riteniamo che un quarto di secolo rappresenti un lasso di tempo sufficientemente meritevole di essere valutato. Risulta quindi interessante approfondire quali siano stati i reali benefici effettivamente apportati al territorio nonché analizzare le numerose problematiche riscontrate nel corso degli anni”.

Ma non è tutto. “Sono molte le domande che ci siamo posti in questi 5 lustri – continuano i promotori del convegno –, su temi importanti quali salute, ambiente, infrastrutture e lavoro e su cosa rappresenti oggi un aeroporto in continua crescita, ma incredibilmente ancora in via di sperimentazione, come testimoniato dalla fase di test delle nuove SID che prenderà il via dal 18 aprile”.

Al convegno di domani i relatori cercheranno di dare risposte. Prenderanno parte delegati dei Comitati per la tutela del territorio e della cittadinanza del territorio aeroportuale, esperti di urbanistica e pianificazione del territorio, il presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Megetto, esponenti politici locali, oltre ai rappresentanti dei Sindacati di base dell’aeroporto di Malpensa, che porteranno una testimonianza sulla situazione lavorativa dei dipendenti aeroportuali. Un aspetto importante che verrà dibattuto, sottolineano i promotori del convegno “sarà quello legato alla variante della SS 341 che, da progetto, dovrebbe attraversare i boschi di Samarate, sarà presente il Comitato per la Salvaguardia dei Boschi di Samarate”.