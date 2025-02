Magazzino della droga in casa: 80 chili sequestrati

Ottantaquattro chili di droga sono stati sequestrati dalla polizia di Stato di Milano in due appartamenti a Saronno, dopo un’importante operazione. L’intervento è scaturito da un’indagine della squadra investigativa del commissariato di Porta Genova, che ha portato all’arresto di due uomini, un 46enne e un 45enne, che ora si trovano in carcere a Busto Arsizio.

Le indagini sono partite dal pedinamento del 45enne, che aveva tenuto un comportamento anomalo che tanto da insospettire i tutori dell’ordine che hanno fatto scattare i controlli. Gli agenti lo hanno seguito fino a uno stabile di Saronno, dove l’uomo è stato visto compiere una rapida manovra verso i box. Poi è sparito per qualche minuto nello stabile, ha recuperato una borsa voluminosa e l’ha riposta nel bagagliaio della sua auto. Insospettiti, i poliziotti sono intervenuti per una verifica: all’interno del borsone sono state trovate 200 sigarette elettroniche contenenti Thc, il principio attivo della cannabis.

A seguito del ritrovamento, le forze dell’ordine hanno deciso di procedere con la perquisizione dell’appartamento in cui il 45enne aveva recuperato il carico. Nella casa, dove aveva la residenza un 46enne, sono stati rinvenuti 403 grammi di marijuana, 163 grammi di hashish e altre 108 sigarette elettroniche cariche di sostanza stupefacente.

Tutti elementi che hanno portato all’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione è poi proseguita nell’abitazione al piano superiore, anch’essa riconducibile al 46enne. Nella camera da letto, gli agenti hanno scoperto 61,7 chilogrammi di hashish, mentre nel soggiorno erano nascosti altri 670 dispositivi elettronici contenenti 8,15 chilogrammi di droga liquida, oltre a tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi da piazzare sul mercato illecito al dettaglio.

A quel punto, gli investigatori hanno decido di estendere le ricerche anche all’abitazione del 45enne. In questo alloggio sono stati sequestrati ulteriori 14,19 chilogrammi di hashish, insieme a 46.200 euro in contanti, che sono stati ritenuti probabile provento dell’attività illecita. Anche in questo caso, è stato trovato vario materiale per il confezionamento della droga, confermando l’ipotesi di un’organizzazione strutturata per il traffico di stupefacenti. Entrambi i malviventi sono stati arrestati e ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sara Giudici