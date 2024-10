La star di Onlyfans Mady Gio respinge le accuse di evasione fiscale: “Su di me ricostruzioni fantasiose, ho sempre pagato le tasse”

Varese, 7 ottobre 2024 – Accusata dalla Guardia di Finanza di Varese di un'evasione fiscale da un milione e mezzo di euro, la onlyfanser Mady Gio ha affidato a Instagram la sua versione dei fatti. "Leggo articoli di giornali che riferiscono di un'accusa di evasione fiscale a mio carico – ha scritto tra le stories mentre si trova in questi giorni a Cancun, in Messico –. È stato violato il mio diritto alla riservatezza e soprattutto. il sacrosanto principio di innocenza fino a prova contraria. Si tratta solo di accuse per le quali ho già dato mandato ai miei legali di difendermi in tutte le opportune sedi. Ho sempre pagato le tasse, sia in Italia che in Svizzera, mia effettiva residenza dal 2022. Leggo ricostruzioni fantasiose sul mio conto, mi auguro che quando tutta la vicenda si chiuderà in niente, sui giornali mi sarà riservato lo stesso spazio”. “Impugneremo ogni provvedimento – aggiunge Riccardo Lanza, l'avvocato difensore –. La mia assistita si è affidata a dei professionisti che a questo punto dovranno rispondere di eventuali errori. Mady Gio ha sempre agito secondo la legge”.

L’indagine fra Italia e Svizzera

L’accusa di evasione è stata formalizzata questa mattina dalla Procura di Busto Arsizio a conclusione dell’indagine della Guardia di Finanza di Varese, che le ha contestato imposte non pagate per 1 milione e mezzo di euro. Accuse “rinforzate” dal trasferimento della residenza in Svizzera da parte dell'indagata, come sostengono gli investigatori "al fine di poter godere di una tassazione maggiormente favorevole", sebbene il trasferimento stesso "veniva disconosciuto in quanto mancavano gli elementi fondanti di un'effettiva residenza fiscale oltre confine". In poche parole, Filip Madalina Ioana – questo il suo nome all’anagrafe romena, Paese d’origine della ragazza – per i finanzieri non è stata in grado di dimostrare l'esistenza di un "rapporto lavorativo a carattere continuativo" stipulato in Svizzera, cosa che non le ha permesso l'effettivo transfer, anche perché nel Paese elevetico la sua non viene riconosciuta come tale.

Madlina Ioana Filip, origini romene, ha dichiarato di risiedere a Lugano, ma la residenza fiscale è nel Varesotto

Ricavi dichiarati per 50mila euro

Le indagini svolte dai finanzieri della Compagnia di Gallarate ha avuto inizio con il censimento di influencer e soggetti operanti sul Web. Proprio da questa analisi, emergeva la presenza di Mady Gio che, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni circa i propri compensi milionari, dichiarava poco più di 50mila euro di ricavi. Peccato che, dopo la richiesta di dati e informazioni a OnlyFans, gli inquirenti hanno rilevato compensi elargiti per circa 1,5 milioni di euro negli anni 2021 e 2022.