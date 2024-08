Luvinate, Sos sicurezza dopo l’alluvione: interventi urgenti sul Tinella

Per contrastare questo rischio il Comune ha deciso di procedere con un intervento urgente, che consiste nella realizzazione in tempi brevi di una protezione al piede delle sponde con massi ciclopici, consolidando il fondo fluviale con rivestimenti in massi. L’investimento è di circa 100mila euro. I lavori, iniziati due settimane fa, sono tuttora in corso e si concluderanno entro i primi giorni di settembre.

“Si tratta di interventi non visibili e politicamente forse poco interessanti - commenta il sindaco Alessandro Boriani - ma assolutamente necessari e prioritari per proseguire sul fronte prevenzione. Il rischio zero non esiste, mentre aumentano in intensità e vicinanza temporale eventi meteo estremi che provocano colate detritiche, cedimenti e criticità”. E intanto proseguono anche i lavori per il nuovo ponte in via San Vito, che un mese fa ha già evitato il peggio per Luvinate.