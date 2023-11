Varese, lite al bar: minaccia altri tre avventori e si prende una coltellata, 52enne in ospedale

Varese, 12 novembre 2023 – La lite tra quattro persone nel primo pomeriggio di oggi a Varese è finita con un cinquantaduenne al pronto soccorso con una ferita alla coscia e un trauma cranico. È accaduto in viale Borri, indagano gli agenti della Squadra Volante intervenuti sul posto, chiamati da alcuni testimoni.

In base alla prima ricostruzione intorno alle 14,30 in un bar della zona quattro persone hanno cominciato a litigare, a un certo punto la lite è degenerata e il cinquantaduenne avrebbe quindi estratto il coltellino in suo possesso minacciando gli altri tre. Sarebbe stato poi disarmato e colpito con il suo stesso coltellino, cadendo poi a terra battendo la testa. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato al pronto soccorso del Circolo di Varese il ferito, non in pericolo di vita e gli agenti della Squadra Volante, che hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica della vicenda.

Nella serata di sabato invece a Busto Arsizio i soccorsi sono intervenuti in piazza Vittorio Emanuele II per un ventiquattrenne marocchino trovato ferito nella zona occipitale. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. In un primo momento si è ipotizzato che il giovane fosse rimasto vittima di un’aggressione ma lo stesso, in evidente stato di ubriachezza, ha detto di essere caduto e di essersi fatto male da solo. Sono comunque in corso accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto. Il marocchino è stato portato al pronto soccorso e medicato.