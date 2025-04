Linea dura contro il gioco d’azzardo. Tasse dimezzate ai locali senza slot

L’Amministrazione comunale di Vergiate alza il livello di attenzione nei confronti di un fenomeno che preoccupa sempre di più: la diffusione del gioco d’azzardo e del rischio ludopatia. Per questo nel Regolamento della tassa rifiuti ha confermato la riduzione del 50% della tariffa per i bar e i locali che rinunciano alle slot machine. Nell’ultimo Consiglio comunale è stata anche presentata dalla maggioranza di “Uniti per Vergiate“ una mozione, approvata, con cui si chiede al Comune di continuare sulla strada intrapresa, di promuovere nuove campagna di sensibilizzazione con le scuole e le associazioni, esortando la Regione insieme alla Guardia di finanza a rafforzare i controlli su sale gioco e punti scommessa. Nel 2023 il totale giocato nel territorio varesino è stato di 1.925.866,611 euro, posizionandolo tra le province con i volumi più elevati. Ogni cittadino ha giocato in media 2.188 euro nel corso dell’anno, un valore superiore alla media regionale e tra i più alti della Lombardia. Nel Varesotto 1.053.189.215 euro sono stati spesi in luoghi fisici, 872.677.396 euro online. R.F.