L’esplosione e il colpo nella notte. Assaltato lo sportello bancomat. I ladri scappano con il bottino

Un botto fragoroso nella notte tra venerdì e ieri ha svegliato i residenti di via Porro a Induno Olona. Erano circa le 3, quando si è verificata un’esplosione lungo la strada principale che attraversa il paese. A essere preso di mira è stato il bancomat della filiale del Credito Bergamasco - Banco Bpm. I cittadini, svegliati dal forte rumore, hanno allertato il 112: sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. L’esplosione ha danneggiato gravemente lo sportello automatico. Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sembra che il colpo sia andato a segno, ma è ancora in corso la quantificazione dell’ammontare dell’eventuale bottino, che è stato sottratto dai malviventi.

Sarebbero stati almeno due, forse tre gli uomini che sono entrati in azione con tecnica consueta per sventrare lo sportello automatico. I carabinieri stanno già visionando le immagini delle telecamere, che sono state acquisite ieri. Infatti, ai fini delle indagini, potranno essere utili gli impianti di sorveglianza dell’istituto bancario e quelli presenti nella zona, per cercare di dare un’identità alla banda criminale e per ricostruire il percorso di fuga.

Non si tratta del primo colpo messo a segno nel Varesotto: un episodio simile si era verificato qualche mese fa a Morazzone. Anche in quel caso, si era trattato di un’azione rapida e precisa: un lavoro da professionisti. Gli assalti si verificano quasi sempre nella notte tra venerdì e sabato, quando i bancomat vengono caricati di contanti per grosse cifre per poter reggere il servizio nell’arco del fine settimana.