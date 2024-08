Le pensiline liberty dell’ex stazione, via al piano per il recupero

Uno studio di fattibilità tecnico-economica per recuperare le pensiline liberty dell’ex stazione tramviaria di Ghirla, realizzate nel 1934. Lo ha programmato la sezione di Varese di Italia Nostra e sarà coordinato dal consigliere Massimo Alberto Propersi. "Tutti i varesini e gli abitanti della Valganna e vallate limitrofe conoscono queste strutture e il pessimo stato in cui si trovano", dicono dall’associazione. Per questo Italia Nostra Varese vuole comprendere qual è l’entità del costo di recupero, per poi arrivare a una raccolta fondi. "Contiamo che in prima fila ci saranno sia gli enti pubblici che gli imprenditori sensibili al tema, affiancati da privati cittadini a cui sta a cuore il recupero", è il messaggio pubblicato sul sito dell’associazione. Il Fondo per l’ambiente italiano aveva inserito nel 2021 il sito nella lista dei Luoghi del Cuore, raggiungendo l’adesione di oltre 1.300 firme. In attesa dello studio, Italia Nostra Varese fa sapere che, a seguito di una visita congiunta, la Soprintendenza ha dato un preventivo parere favorevole.

Lorenzo Crespi