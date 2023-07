Lavori per l'Ospedale di Comunità a Luino, 1,5 milioni di euro e nuovi posti letto

Aggiudicati i lavori per l’ospedale di comunità di Luino, che troverà sede al quinto piano del padiglione centrale dell’ospedale Luini Confalonieri. L’investimento ammonta a circa 1,5 milioni di euro, finanziati con il Pnrr, e prevede la completa ristrutturazione del piano, che ospiterà da 16 a 20 posti letto, suddivisi in 7 camere doppie e 6 singole, oltre a spazi per la rieducazione funzionale e per la socialità. Gli ambienti saranno climatizzati, grazie agli impianti di nuova realizzazione che garantiranno i ricambi d’aria e il controllo della temperatura.

L’avvio del cantiere a settembre, i lavori dovrebbero concludersi ad aprile 2024. L’ospedale di comunità sarà all’interno del perimetro ospedaliero, così come la Casa di comunità. E intanto Asst Sette Laghi annuncia novità anche per l’Ortopedia di Luino, che ha bisogno di rinforzi. Pubblicati due avvisi per assumere altrettanti specialisti: un ortopedico a tempo determinato e un contratto in libera professione per un anno. L.C.