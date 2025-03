Lavori in centro. Al via il restyling

Avviati i lavori di sistemazione della pavimentazione del centro storico, la previsione di ultimazione è di 30 giorni. Sono oggetto di intervento la via Mario Greppi, asse centrale cittadino, e le vie Paletta e Borromeo. Le principali opere riguardano il ripristino e sostituzione parziale di elementi di manto stradale lapideo nelle aree ammalorate, rilevate dopo i sopralluoghi, con fasce in granito rosa e bianco e blocchetti di porfido. Simona Piscia, assessore ai Lavori pubblici, sottolinea: "Nelle aree dove gli ammaloramenti sono collocati in posizione laterale rispetto al calibro stradale non riteniamo necessario intervenire con la chiusura al transito veicolare, in tutti gli altri casi dove le lavorazioni da effettuarsi sono posizionate in punti stretti o in asse centrale alla carreggiata e con impossibilità di passaggio, si procederà con chiusure momentanee". L’importo dei lavori supera i 26mila euro.