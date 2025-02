Varese, recuperato l’aliante precipitato nel lago a Calcinate. Resta in prognosi riservata il pilota 53enne

Varese, 21 febbraio 2025 – È stato recuperato intorno alle 14 di oggi l’aliante precipitato nel lago di Varese ieri pomeriggio. L’operazione, cominciata ieri pomeriggio, era poi stata interrotta con l’arrivo del buio, per essere poi ripresa nelle prime ore del mattino di oggi fra Calcinate e il Lido di Varese. ll velivolo, spiegano i vigili del fuoco di Varese,al lavoro con diverse squadre, è stato imbragato e tramite un'autogrù caricato su un rimorchio per essere messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà stabilire le cause dell'incidente.

Un'altra fase dell'intervento di recupero

L’indagine in corso

Alla guida c’era un uomo di 53 anni rimasto gravemente ferito. Immediati erano stati i soccorsi: dai vigili del fuoco ai sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine. Il pilota ha riportato un grave trauma al torace, all'addome e a un arto inferiore. Stabilizzato dai sanitari, era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese, e la sua prognosi anche oggi rimane riservata. Le cause, appunto, sono ancora tutte da capire. C’è un’indagine aperta da parte della Procura della Repubblica, i cui magistrati attendono ora di interrogare il pilota per chiarire cosa sia successo e cosa possa avere determinato la perdita di quota. Non è esclusa l’ipotesi che l’uomo possa essere stato colpito da un malore, e che quindi abbia perso il controllo del mezzo.

L'aliante è stato posto sotto sequestro, in attesa di comprendere le cause che hanno determinato l'incidente

I precedenti

Negli ultimi anni si sono verificati due episodi, per fortuna senza gravi conseguenze per i piloti, che hanno coinvolto alianti decollati sempre dall’aero club Adele Orsi di Calcinate del Pesce, molto frequentato dagli appassionati del volo a vela. Il 25 aprile 2021 un velivolo in fase di atterraggio era finito nel lago e il 25 marzo 2023 era caduto nel giardino di una villa nella frazione di Casciago.