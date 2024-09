Ladri di bagagli in stazione, due tentativi in pochi giorni: a Saronno scatta l’allarme

Saronno (Varese) – Non solo lo spaccio, le aggressioni e i borseggi nella stazione di piazza Cadorna a Saronno si sta diffondendo un nuovo problema di microcriminalità: il furto dei bagagli dalle auto.

Il primo caso è stato raccontato da un cittadino che, amareggiato e preoccupato dall’accaduto, ha persino scritto al sindaco Augusto Airoldi e il secondo qualche giorno fa nel Retrostazione. “Avevo appena caricato la mia famiglia scesa dal treno – spiega la donna che ha subito il tentativo di furto - avevamo appena messo trolley e zaini nel baule”. La nipote della saronnese si è presto accorta che qualcuno stava armeggiando dietro al baule mentre la famiglia sistemava le cinture di sicurezza in attesa di partire: “Mia nipote se ne è resa conto immediatamente, io li ho visti con la telecamera e ho bloccato immediatamente le portiere”. Appena hanno sentito il blocco delle portiere i ragazzi si sono allontanati: “Che situazione assurda! Ci siamo spaventati molto e, per fortuna, non siamo scesi dall’auto”.

Un episodio molto simile a quello di cui è stato testimone un saronnese: “Ho assistito ad una scena surreale e allo stesso tempo inquietante. Una madre ferma con la macchina, dopo aver caricato due persone ha subito un tentativo di furto da parte di un ragazzo che ha provato ad aprire il portellone del baule per trafugare i trolley appena caricati”. Il saronnese è intervenuto finendo per essere minacciato: “Appena ho suonato per avvisare i passeggeri, il ragazzo ed i suoi amici si sono avvicinati alla mia auto con un’aggressività surreale, minacciosi ed esagitati. Ero in macchina con mio figlio quindi mi sono allontanato ma due di loro ci hanno seguiti fino allo stop prima della svolta”.