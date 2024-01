Ladra si finge incinta ma viene scoperta

Fingersi incinta per rubare ed eludere poi, contando sulla supposta maternità, i controlli: il trucco non è una novità ma questa volta è stato smascherato. Protagonista una donna di 36 anni che, in due occasioni distinte, a metà dicembre, si era recata all’Unieuro di viale Sabotino per uscirne ogni volta con console e giochi nello zaino. La donna, già nota alla polizia per simili episodi, aveva effettuato il primo “prelievo“ il 9, lasciando l’esercizio commerciale indisturbata. Il giorno successivo ha messo in atto lo stesso schema, ma è stata fermata all’uscita dal personale del negozio: a quel punto si è inventata di essere incinta e così ha spinto il dipendente a desistere. Tuttavia la polizia ha ricostruito i furti grazie alle immagini delle telecamere. La donna è stata identificata e denunciata per il furto delle console, del valore totale di circa mille euro.

P.G.