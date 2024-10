La Tre Valli del campione: "Gara difficile, che salite"

È uno dei miti assoluti del ciclismo italiano. Al Salone Estense Francesco Moser si è raccontato tra i tanti ricordi di una carriera dal ricchissimo palmares. In occasione del Binda Cycling Festival ha narrato aneddoti e storie del ciclismo di ieri, che lo vide protagonista con grandi successi tra cui un Giro d’Italia, tre Parigi-Roubaix, due Giri di Lombardia, una Milano-Sanremo e il Campionato del mondo. E poi la Tre Valli Varesine, che ritornerà martedì con la sua 103ª edizione. Una gara che Moser ha vinto due volte, nel’76 e nel ’78: la seconda con la maglia iridata addosso. Inevitabile chiedergli un pronostico: e Moser fa proprio il nome del campione del mondo. "Se c’è Pogacar può darsi che gli altri corrano per il secondo posto". Della Tre Valli Moser ricorda in particolare le salite, come la Grantola e il Brinzio. "So che il percorso cambia spesso: ma è sempre una gara molto difficile. Chi la vuole vincere deve stare davanti ed entrare in azione nel finale". Quindi un altro ricordo che lo lega a Varese: "Nel ’71 per i Mondiali di Mendrisio eravamo in ritiro in città: ricordo che soggiornavamo al Convitto De Filippi". Conversando con la voce Rai del ciclismo Andrea De Luca, Moser ha ricordato i rivali di sempre: grandi nomi come Eddy Merckx e Beppe Saronni. E poi le differenze tra il ciclismo di una volta e di oggi, il ciclismo della tecnologia, "delle radioline", come ha sottolineato Moser, con un altro modo di correre, un’altra alimentazione e un’altra preparazione. E poi la vita extra sportiva, con la sua cantina a Trento. Il presidente della Società Binda, Renzo Oldani, lo ha invitato ad assaggiare il vino varesino: "Sta crescendo: ti stupiremo".

Moser è stato l’ospite d’onore del Race Village allestito ai Giardini, tra selfie e autografi, col pubblico adulto ma anche tanti giovani. La giornata di ieri ha visto in programma al mattino la Tre Valli Varesine Gravel Experience e al pomeriggio la cronometro individuale. In serata lo spettacolo teatrale “Una Vita sui Pedali. La grande scalata di Binda, Bartali e Coppi“, performance che ha narrato le imprese dei tre grandi campioni. Oggi 3000 appassionati di ciclismo attraverseranno le strade della provincia con la Gran Fondo Tre Valli Varesine, in attesa di lasciare spazio martedì ai professionisti.