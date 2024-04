La sua vice Cristina Borroni:: "Non indosserò mai la fascia appartenuta a Mirella"

"Formalmente lo sono, emotivamente no". Cristina Borroni, fino a poche ore fa era vicesindaco e assessore alle Politiche sociali. Braccio destro del sindaco Cerini, da ieri ne ha ereditato il ruolo. "Questa mattina (ieri mattina, ndr) è stata data comunicazione al Prefetto. Sono sindaco "reggente" fino alle prossime elezioni amministrative, che ancora non sappiamo quando saranno: in autunno-inverno 2024, oppure primavera 2025". Borroni dovrà così prendere in mano la guida della Giunta e dell’Amministrazione. Qual è il suo stato d’animo?

"Non so definirlo. Sono un po’ disorientata da quanto è accaduto in questi due giorni. Mirella è stata un sindaco insostituibile, raccolgo un’eredità complessa. Ho lavorato con lei fianco a fianco. Sapeva creare rapporti non solo con le amministrazioni della Valle Olona, ma anche con i sindaci dell’Alto Milanese, e della provincia. Mirella era disponibile, ma capace di indignarsi profondamente quando si imbatteva in lentezze o ingiustizie. Allora l’ho vista arrabbiarsi davvero". Confessa che non indosserà mai la fascia appartenuta a Mirella. "Ne avevamo due, per le cerimonie, userò la mia. Ma davvero: aspettate a chiamarmi sindaco. Sto vivendo un lutto, e devo elaborarlo". La salma di Mirella Cerini si trova all’obitorio dell’ospedale di Busto Arsizio, in attesa dell’autopsia, per accertare la causa del malore. "Non sappiamo quando avverrà, forse lunedì o martedì. Allestiremo poi la camera ardente in Comune. I ragazzi dell’oratorio domani torneranno da una fiaccolata e passeranno in Municipio per un momento di vicinanza affettuosa", conclude Borroni. S.V.