La Stella della Donazione va all’ospedale di Circolo: "Premiata la generosità"

L’Asst Sette Laghi ha ricevuto la Stella della Donazione dalla Fondazione trapianti onlus, che si propone di dare alle strutture sanitarie un riconoscimento per il loro impegno, sul piano clinico-organizzativo, nel sostenere e promuovere la donazione di organi e tessuti, sulla base della valutazione effettuata dal comitato scientifico. Un premio nato in collaborazione con Regione Lombardia, con l’obiettivo di continuare a migliorare e ampliare le attività legate alle donazioni e ai trapianti. "All’ospedale di Circolo di Varese abbiamo eseguito oltre mille trapianti di rene e almeno altrettanti prelievi multiorgano – commenta Giulio Carcano, direttore del dipartimento interaziendale trapianti –. Moltissimi pazienti con insufficienze terminali di organo hanno ricevuto il trapianto che ha salvato loro la vita. Questo premio valorizza la generosità di tante famiglie che in un momento così drammatico hanno deciso di donare".

Federica De Min, responsabile del coordinamento prelievo degli organi, cita i numeri dell’attività recente. "Nell’ultimo anno la nostra attività ha evidenziato un incremento notevole con 14 donazioni a cuore battente, 14 a cuore fermo, 5 multitessuto a cuore fermo e 144 donazioni di cornee. Questo riconoscimento ci sprona a proseguire e migliorare la strada intrapresa". Orgoglioso della “Stella“ anche il direttore medico di Asst Sette Laghi Anna Iadini. A novembre, invece, in occasione della riunione tecnico-scientifica del Nord Italia Transplant Asst era stato ottenuto il premio intitolato a Claudia Pizzi per la migliore comunicazione scientifica.

Lorenzo Crespi