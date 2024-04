La regata nazionale con il ministro Abodi

Alla regata nazionale “Remare in Libertà” il prossimo 21 giugno a Varese sarà presente il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi."Una presenza rilevante per un evento sociale di primaria importanza come il Progetto “Remare in Libertà” dicono gli organizzatori -, finanziato da Sport e Salute, con fondi provenienti dal Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, e sviluppato in stretta collaborazione con il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità. "L’obiettivo che si sta raggiungendo è quello di avvicinare all’attività remiera i minori e giovani adulti in carico ai servizi della Giustizia minorile e agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (con provvedimenti penali) e tutti i minori con provvedimenti civili, ossia quei provvedimenti disposti dal Tribunale per minorenni in sede civile con finalità di tutela".

Alla regata parteciperanno ben 22 equipaggi (10 in più rispetto alla regata “Remare in Libertà” 2023 a Torino) in rappresentanza di 8 Comitati-Delegazioni regionali.