La Pro Patria ad Alessandria . Colombo: "È la gara della stagione"

BUSTO ARSIZIO (Varese)

I tigrotti della Pro Patria si preparano alla trasferta di domani al Moccagatta per affrontare l’Alessandria in una partita che dovrà servire di riscatto dopo il passo falso a Caravaggio contro l’Atalanta Under 23. "Sapevamo che contro l’Atalanta Under 23 era una gara contro un avversario forte - spiega mister Riccardo Colombo (nella foto) -. Potevamo fare meglio sicuramente ma siamo tornati a lavorare negli allenamenti con convinzione, perché questo dobbiamo continuare a fare bene". "Non ci sono partite semplici in questo campionato: nessuno regala qualcosa in questo torneo di serie C, perciò tiriamo una riga sopra questa sconfitta con l’Atalanta".

"Dobbiamo pensare a ripartire forti in questa settimana perché la partita di Alessandria sarà la partita più importante dell’anno, che ci può dare tanto per il nostro obiettivo della stagione. La gara va giocata".

"Dobbiamo lavorare tanto in questi allenamenti - aggiunge il centravanti Sean Parker- : con l’Atalanta abbiamo preso dei gol banali, dobbiamo caricare la partita con l’Alessandria, bisogna essere aggressivi nel modo giusto e riuscire ad ottenere i 3 punti per chiudere il discorso della salvezza in maniera definitiva". Unico presenza in dubbio quella di Lombardoni, che non si sa se potrà recuperare dall’infortunio.Luca Di Falco