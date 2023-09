La Porsche per il trasporto organi a Robecco sul Naviglio zittisce le critiche

È arrivata anche l’inaugurazione ufficiale per la Porsche Macan che tanto ha fatto discutere a Robecco sul Naviglio. Mezzo in dotazione al servizio trasporto organi della Polizia locale che sta già dando ottimi risultati. Le prestazioni sono ottimali e raggiungere un presidio ospedaliero con un organo da trapiantare, va fatto nel tempo più breve possibile.

L’altra sera la sindaca Fortunata Barni ha esternato tutta la sua soddisfazione per la Porsche voluta fortemente dal comandante Gianluca Salice e donata al Comune di Robecco dall’Agenzia per i beni confiscati alla criminalità. Quindi, quale migliore opportunità se non quella di avere a disposizione un veicolo di grande valore a costo zero? Le polemiche iniziali hanno lasciato il posto all’apprezzamento per quanto di positivo possa offrire la Porsche Macan. Del resto si parla di trasporto organi e Aido è una realtà importante a Robecco sul Naviglio. Uno dei comuni con la percentuale più alta di donatori che arrivano al 95% circa. Roberto Cremascoli di Aido Robecco è uno di quelli che maggiormente spingono verso la cultura della donazione tra i giovani, girando spesso tra le scuole fino all’Università.

"Siamo inseriti nella rete del trapianto organi perché noi, della Polizia locale, possiamo offrire un grande contributo grazie alle potenzialità che abbiamo a disposizione – ha commentato il comandante della Polizia locale Salice -Il nostro è un compito delicato che dobbiamo svolgere al meglio ed è quello di portare a destinazione un dono". A Robecco l’importanza della donazione è stata suggellate anche dalle testimonianze di Marco Minali di Aido Provinciale e trapiantato di rene da 30 anni. "Se sono qua a parlare con voi oggi è perché qualcuno ha detto sì", ha detto. G.M.