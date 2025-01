La corazzata Milano schiaccia Busto. Egonu e Daldeerop non fanno sconti

La Numia Vero Volley Milano non fa sconti e vince con un secco 3-0 in casa di una generosissima Eurotek Uyba Busto Arsizio. Alla fine la maggior classe della formazione ospite, costruita per cercare di andare a vincere lo scudetto, è emersa, ma nei primi due set le ragazze di Barbolini hanno combattuto ad armi pari dando, a tratti, la sensazione di poter vincere il parziale. Tuttavia, se nei momenti clou hai in rosa la miglior giocatrice del mondo, Paola Egonu, le cose sono più facili. L’azzurra ha messo a referto 23 punti, con 3 muri e 3 ace, nonostante gli 11 errori.

Nella formazione meneghina bene anche la Daalderop, autrice di 10 punti, e Anna Danesi al centro oltre alla sapiente regia di una Orro ormai recuperata. Tra le farfalle, oltre alla regia di Boldini autrice anche di 6 punti, da segnalare gli 8 punti della Sartori, i 6 di una Obossa spentasi nel finale i 6 della Kunzler. Troppo poco per impensierire, come aveva fatto all’andata dove aveva perso solo al tie break, una Vero Volley che lotterà fino in fondo per le posizioni di alta e altissima classifica. Nel primo set è stata la Uyba - senza Piva per infortunio dopo pochi scambi - a scappar via, prima con la Avermaet per il 10-8 e poi, dopo che Egonu e Sylla avevano pareggiato a quota 14, con la Obossa per il 16-13. Ma la Vero Volley Milano è una corazzata, riprende le rivali sul 17 pari e dopo il 20-20 firmato dalla Boldini scappa via con Egonu e Daalderop (22-20). Barbolini prova a mischiare le carte, ma le milanesi non mollano e chiudono il primo set sul 25-22.

Partenza sprint delle generose farfalle anche nel secondo set. Obossa, Van Avermaet e Boldini portano le padrone di casa sul 5-2 ma la Numia Vero Volley pareggia a quota 6 con la Egonu. Il set rimane in equilibrio, la Egonu mette a segno il 17-14 per le meneghine ma la Uyba è sul pezzo, pareggia coi punti di Van Avermaet e di Boldini e poi mette la freccia salendo fino al 20-17 grazie a tre erroracci di Sylla in ricezione (2 volte) e di Egonu in attacco.

Pian piano la Vero Volley recupera il gap, riacciuffa le avversarie sul 21 pari. Ci pensa poi Paola Egonu a fare la differenza e a firmare i tre punti del 25-23. La formazione bustocca prova a tenere testa alle rivali anche nel terzo set. Le due squadre procedono a braccetto fino al 9-9, poi Egonu porta le sue compagne sull’11-9. La Vero Volley mantiene il vantaggio (16-14 ancora con la Egonu) e poi allunga decisamente salendo fino al 21-15. Nel finale fa tutto Paola Egonu che firma gli ultimi punti, per il 25-16, e permette a Milano di uscire dalla E-Work Arena con una netta vittoria.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO-NUMIA VERO MILANO 0-3 (22-25, 23-25, 16-25)