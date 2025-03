La città del cinema. Stelle al BA film festival. Dopo Cronenberg arriva Nanni Moretti

Due grandi nomi sono già stati annunciati per la 23ª edizione del BA Film Festival che si aprirà il 29 marzo: David Cronenberg e Nanni Moretti, altri saranno svelati nei prossimi giorni. Primo super ospite David Cronenberg che presenterà, proprio a Busto Arsizio in anteprima italiana, il suo ultimo film The Shrouds (Segreti sepolti), interpretato da Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce, in uscita nelle sale il 3 aprile. L’anteprima del film sarà preceduta, nel pomeriggio di sabato 29 marzo, da una masterclass tenuta dal direttore artistico del Baff Giulio Sangiorgio presso l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio. A dialogare con David Cronenberg dal palco del teatro Manzoni, durante la serata inaugurale, sarà invece Gianni Canova, critico cinematografico, docente all’Università Iulm, dal 2024 presidente del Comitato scientifico del Centro sperimentale di cinematografia, autore di un importante saggio sull’opera del regista canadese. Cronenberg riceverà il Premio Dino Ceccuzzi Platinum all’eccellenza cinematografica.

A raccontare i suoi esordi ci sarà anche un maestro indiscusso del cinema italiano: Nanni Moretti che presenterà, domenica 30 marzo, “Io sono un autarchico ”(1976). Così commenta Sangiorgio: "Moretti è un autore che amo immensamente, un intellettuale che si è sempre interrogato sul proprio ruolo, ma anche e soprattutto un grande regista di cinema, che ha inventato un modo, una posizione, una modalità per raccontare, criticare, ridere e in generale vedere meglio il mondo e i suoi paradossi tramite la settima arte". Il Baff mantiene inoltre la sua grande attenzione sulle opere prime, saranno cinque in un concorso apposito, ma quest’anno prende il via anche il concorso internazionale, con ulteriori cinque esordi provenienti da tutto il mondo, selezionati dal direttore artistico e presentati al festival in anteprima italiana.

I film verranno giudicati da due distinte giurie di esperti, che verranno annunciate a breve, mentre la giuria giovani, avrà una novità: da quest’anno sarà composta da studenti di tutta Italia selezionati tramite un apposito bando. Confermata infine una delle principali caratteristiche del BA Film Festival, la rassegna dei film del mattino, con appuntamenti dedicati agli studenti, focalizzati su tematiche di particolare interesse per gli spettatori più giovani, utili a comprendere alcuni aspetti cruciali della società. Dal 29 marzo al 5 aprile riflettori accesi su Busto Arsizio, "città del cinema".