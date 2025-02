La carica di 500 giovani stranieri. Alla scoperta di formazione e diritti. Una giornata per costruire il futuro

Una giornata di orientamento per conoscere l’offerta formativa e le opportunità di lavoro sul territorio. “Varese GenZ Garden” ha ospitato ieri alle Ville Ponti un pubblico formato da 500 giovani stranieri che frequentano i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione tra Camera di Commercio, Prefettura, Questura, Provincia, Centri per l’impiego, Ufficio scolastico territoriale, i Cpia, le scuole serali, i centri di formazione professionale, i Consulenti del lavoro, InformaGiovani e InformaLavoro, le associazioni di volontariato, le cooperative e i centri di accoglienza straordinaria.

"Camera di Commercio di Varese - ha sottolineato il presidente Mauro Vitiello - è da tempo impegnata nella valorizzazione delle competenze giovanili attraverso iniziative concrete. Un’attenzione importante viene riservata ai giovani stranieri che approdano sul nostro territorio in cerca di opportunità professionali e di integrazione, e che possono contribuire fattivamente a dare una risposta alle esigenze occupazionali delle nostre imprese e contribuire allo sviluppo della comunità, rendendola sempre più inclusiva".

Presenti al taglio del nastro che ha inaugurato la giornata anche il prefetto Salvatore Pasquariello, il questore Carlo Mazza, il presidente della Provincia Marco Magrini e il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano. A disposizione dei partecipanti 30 desk in cui poter trovare informazioni su tematiche come permessi di soggiorno, diritti e doveri dei lavoratori, opportunità formative, inclusione sociale e servizi abitativi.