Nikola Jokic a Busto Arsizio: l’Mvp della Nba a un’asta di cavalli

Dai playoff Nba a un’asta di cavalli a Busto Arsizio. Così Nikola Jokic, tre volte Mvp della lega e campione nel 2023, sembra smaltire la delusione per l’eliminazione dei suoi Denver Nuggets: come da tradizione, la stella serba preferisce passare la sua off season tra maneggi e ippodromi piuttosto che in spiaggia o in locali alla moda come fanno tantissimi suoi colleghi.

Un periodo lontano dalla pallacanestro quest’anno è sicuramente più che necessario per ricaricare le batterie di “The Joker”. La delusione per l’eliminazione al secondo turno dei playoff è stata di quelle cocenti. La squadra del campione serbo sembrava aver tutto per riconfermarsi campioni nella lega di pallacanestro più competitiva al mondo ma, sulla loro strada, Jokic e compagni hanno dovuto arrendersi ai Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards che, in una pazzesca gara 7, sono riusciti a espugnare la Ball Arena di Denver con una clamorosa rimonta da meno 20, mettendo così fine alla stagione di Jokic e compagni.

Del resto, il fresco Mvp della regular season Nba non ha mai nascosto la sua sfrenata passione per i cavalli. A settembre, mentre si giocava il mondiale di basket nelle Filippine, Jokic era stato avvistato all’ippodromo del Savio di Cesena, dove era in programma il Campionato Europeo di Trotto. Il piazzamento, non è stato all’altezza degli standard del serbo: un “misero” quarto posto. Ma anche l’anno scorso, dopo aver vinto l’anello Nba e il premio di Mvp delle finali, l’unico pensiero di Jokic era sbrigare gli “oneri dei campioni” (feste, interviste e parate varie) per tornare in Europa per seguire le gare dei suoi cavalli e aggiungerne di nuovi alla sua scuderia.