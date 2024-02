“Insieme per Busto“ candida D’Elia

La lista Insieme per Busto scioglie le riserve e propone Patrizia D’Elia (nella foto) per la corsa a Palazzo Molteni alle elezioni amministrative di giugno. Una corsa a 4 con Giovanni Rigiroli per la maggioranza uscente, Marcello Manno per Paese Libero e Marco Binaghi per Lega e Forza Italia, oltre alla nuova candidata della lista civica. Classe 1983, D’Elia, titolare di un’agenzia immobiliare, è stata assessore alla Sicurezza nella Giunta guidata da Angelo Pirazzini dal 2009 al 2014 e da 10 anni siede tra i banchi di opposizione in Consiglio. "Siamo felici di condividere la nostra candidata, Patrizia D’Elia, attuale consigliere di minoranza e la quarta candidata sindaco alle elezioni amministrative bustesi dell’8 e 9 giugno. La sua candidatura è stata ufficializzata ieri in un incontro pubblico emozionante, dove è stata presentata dalla neonata lista civica Insieme per Busto. Questo gruppo, guidato dalla determinazione di Patrizia D’Elia e da Francesco Binaghi, ex presidente del Consiglio comunale, si distingue per il suo progetto politico unico" spiegano dalla civica. "Questa candidatura riflette la nostra ferma convinzione nell’importanza delle idee e dei valori civici al di sopra degli interessi di partito. Vogliamo costruire un futuro migliore per Busto Garolfo, e lo faremo attraverso un impegno autentico e una leadership centrata sulle esigenze della comunità". "Vogliamo trasformare il paese facendolo diventare più vivo – ha spiegato Patrizia D’Elia –. L’impegno che ho messo in questi anni come consigliere non lo rinnego. Il nostro gruppo era aperto e noi crediamo in questo progetto". Ch.S.