Incidente sulla statale, cinque feriti: due gravi

Grave incidente ieri nel primo pomeriggio a Valganna, coinvolti un furgone e un’auto che si sono scontrati sulla statale 233: cinque le persone ferite, due ricoverate in codice rosso. Immediata la richiesta di intervento dei soccorsi, sul posto i vigili del fuoco e gli operatori sanitari di Areu con ambulanze e auto mediche, in volo anche l’elisoccorso da Como e da Milano per il trasporto con la massima urgenza dei feriti più gravi, un giovane di 21 anni e una ragazza di 27, le cui condizioni erano apparse subito molto serie.

Sul luogo dell’incidente la polizia locale e gli agenti della Stradale di Luino che hanno effettuato i rilievi necessari per fare chiarezza sulle cause. L’impatto tra il furgone e la vettura è stato violento, ad avere la peggio le tre persone a bordo dell’auto, il ragazzo di 21 anni e due ragazze di 23 e 27 anni, intrappolati nell’abitacolo ed estratti dalle lamiere accartocciate dai vigili del fuoco, quindi affidati all’assistenza dei sanitari. Il ventunenne, che ha riportato un trauma cranico, ferite al volto, al bacino e a un arto, è stato ricoverato al San Gerardo di Monza; al Circolo di Varese è stata trasportata la ventisettenne, con trauma cranico, ferite al volto, al torace e a un arto, per entrambi il trasporto è stato effettuato con l’elicottero. Meno gravi le condizioni della ventitreenne, accompagnata all’ospedale di Varese in codice giallo: ha riportato una ferita al volto e un grande spavento. Un cinquantenne, non coinvolto nello scontro, ha avuto un malore per lo shock, quindi è stato soccorso e accompagnato al Circolo mentre per il conducente del furgone, valutato dagli operatori di Areu, non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

L’incidente, le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli e di messa in sicurezza della zona hanno provocato disagi alla circolazione sulla statale tra Ganna e Ghirla, il tratto interessato è stato chiuso al traffico, inevitabile la formazione di lunghe code nelle due direzioni.

Disagi sempre ieri nel varesotto ma nella mattinata sulla strada provinciale che collega Porto Ceresio a Lavena Ponte Tresa per la caduta di alcuni sassi tra Brusimpiano e Porto Ceresio, sul posto i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per consentire la rimozione del materiale distaccatosi dalla parete rocciosa, che è stata ispezionata dai tecnici per verificare che non ci fosse il pericolo di altri crolli, quindi nel primo pomeriggio il tratto è stato riaperto alla circolazione dei veicoli.

Momenti di paura invece ieri intorno alle 13 sulla A26 in direzione di Genova, nel tratto tra Borgomanero e Romagnano Sesia, per l’incendio in galleria di un’auto; per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone, pesanti invece i disagi per la chiusura del tratto per due ore, con lunghe code e ripercussioni sul traffico proveniente dalla A8. Autostrade per l’Italia ha nel frattempo comunicato l’annullamento della chiusura del tratto autostradale prevista la scorsa notte.

Rosella Formenti