Incidente in galleria. Maxi esercitazione con cinquanta figuranti

Si è svolta nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, a Castellanza, l’esercitazione per testare il sistema di gestione delle emergenze in caso di incidente nelle gallerie ferroviarie. La simulazione, organizzata da Ferrovienord e coordinata dalla Prefettura, ha visto la partecipazione di Trenord, Comune di Castellanza, Comando provinciale dei vigili del fuoco, Areu Lombardia, forze dell’ordine, in particolare carabinieri e polizia locale, Croce rossa, Anps, Misericordia e Solidarietà, Protezione civile di Castellanza e Associazione italiana radioamatori. Sono stati allestiti un Posto comando avanzato e un Posto medico avanzato di AREU. L’esercitazione ha simulato un incidente ferroviario in galleria, a bordo 50 figuranti a rappresentare i viaggiatori.