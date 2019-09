Sesto Calende (Varese), 28 settembre 2019 - Grave incidente sulla diramazione A8-A26, nel tratto fra Castelletto Ticino e Sesto Calende: il bilancio è di due morti. E' accaduto oggi, sabato 28 settembre, intorno alle 15.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile e un tir si sono scontrati all’Interno di una galleria e per le due persone che viaggiavano sulla macchina, un uomo di 62 anni e di una donna di 65, non c'è stato nulla da fare. L'autista del camion è invece rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco, oltre alla Polstrada per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe stata ferma nel tunnel per un guasto e il tir, sopraggiungendola, l'ha travolta. La galleria Mambrino, al confine fra Piemonte e Lombardia, è chiusa per permettere le operazioni del caso; sulla diramazione A8-A26 si sono formate lunghe code, la carreggiata sud in direzione Gallarate e Milano è chiusa al traffico.