Venegono Inferiore (Varese), 19 luglio 2029 - L’odore acre del fumo nelle narici, il bruciore nel petto, la vista annebbiata e la consapevolezza di non poter riuscire da soli a lasciare la palazzina invasa dal fumo e forse dalle fiamme. È l’incubo vissuto dai residenti di un condominio di otto piani ieri a Venegono, intorno alle 10.30. I condomini, molti quelli rimasti bloccati all’interno dei loro appartamenti a causa del fumo, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Sei di questi sono stati fatti uscire dalle finestre con un’autoscala, appoggiata alla parete esterna del palazzo in piazza Santi Giacomo e Filippo, per permettere ai soccorritori di arrivare agevolmente a quelle abitazioni dove respirare si stava rivelando via via più difficoltoso e uscire autonomamente usando le scale interne impossibile. Alcuni dei residenti del condominio, una volta evacuati, sono stati portati in ospedale per malori da sospetta intossicazione.

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata, quando una prima telefonata al 112 ha avvisato della presenza di fumo e odore acre nel palazzo. Poi una seconda, una terza, le voci dei residenti sempre più allarmate, ma i vigili del fuoco erano già in movimento. Sul posto si sono precipitati sei mezzi, tre autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un carro aria (automezzi per il trasporto di bombole di aria respirabile), e ventidue pompieri. «Aiuto, aiutateci», gridava qualcuno dalle finestre, in preda al panico. Rapidi e meticolosi, i vigili del fuoco hanno messo in salvo tutti i residenti, poi in poco meno di un’ora hanno domato le fiamme. A quanto emerso il rogo si sarebbe sprigionato nel locale contatori del palazzo, forse a causa di un cortocircuito (ma lo stabiliranno solo gli accertamenti) per poi invadere di fumo il seminterrato condominiale, l’androne delle scale e le abitazioni. Sul posto anche carabinieri e ambulanze. Il palazzo è inagibile per mancanza di corrente.