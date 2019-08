Varese, 26 agosto 2019 - Paura nella notte tra domenica e lunedì, per un incendio in un appartamento in via Cantoreggio, a Varese. L’allarme è scattato alle 4, quando sono stati chiamati i vigili del fuoco, che sono intervenuti con un'autopompa, un'autoscala e un'autobotte. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Quattro le persone che erano all’interno dell’abitazione e che sono riuscie autonomamente ad abbandonare lo stabile per poi essere soccorse dal personale sanitario. I locali interessati dalle fiamme sono stati dichiarati inagibili. Ancora da chiarire la causa del rogo.

