Incendio in un appartamento a Cavaria, una persona intossicata dal fumo

Cavaria (Varese) – Vigili del fuoco in azione oggi intorno a mezzogiorno a Cavaria: l’allarme è scattato per un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento in via Cadorna. Subito sul posto le squadre del distaccamento di Busto Arsizio – Gallarate con autopompa e autobotte, in supporto dal comando di Varese l’autoscala. Le fiamme sono state spente e l’area messa in sicurezza. In via Cadorna anche i soccorsi dell’Areu che hanno preso in carico una persona che all’interno dell’abitazione al momento dell’incendio aveva inalato del fumo. Le sue condizioni fortunatamente non destavano preoccupazione. Alle operazioni ha partecipato anche il sindaco di Cavaria, Franco Zeni con due volontari della Protezione civile.