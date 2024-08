Bisuschio, incendio in un appartamento: una persona ustionata

Bisuschio (Varese), 3 agosto 2024 – La chiamata al 112 è partita intorno alle nove e mezza di questa mattina, con una richiesta: far arrivare al più presto una squadra di vigili del fuoco. È stato l'incendio che si è improvvisamente scatenato all’interno di un’abitazione di Bisuschio a far accorrere un’autopompa e un’autobotte dei vigili del fuoco di Varese all’altezza della provinciale 51. Per cause ancora in corso d’accertamento, le fiamme e il fumo si sono propagati nell’appartamento in pochi minuti, con conseguenze più gravi se non ci fosse stato l’intervento tempestivo dei pompieri varesini. Il padrone di casa è rimasto leggermente ustionato. Sul posto anche i carabinieri e un'ambulanza.