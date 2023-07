In Mongolia sulla Panda Un viaggio benefico

Quindicimila chilometri in 45 giorni per avventura e solidarietà. È il viaggio di Lodovico Garini che, con il fratello Umberto e l’amico Luca Troiano, vuole raggiungere Ulaanbaatar, capitale della Mongolia, con una Panda 4x4 del 1996. "Nel 1956 – spiega il team – sei studenti di Oxford e Cambridge attraversarono per la prima volta metà del pianeta a bordo di due automobili, dal canale della Manica a Singapore per dimostrare che tutto è possibile. Oggi, 67 anni dopo, il nostro viaggio si ispira agli stessi ideali. In un mondo colpito da pandemie, guerre, conflitti interni e tensioni internazionali vogliamo dimostrare che avventure di questo tipo sono ancora possibili e che le frontiere che dividono le nazioni sono solo linee tracciate su una mappa". E ancora: "Raggiungere la Mongolia con un fuoristrada sarebbe fin troppo semplice, farlo con una Panda di 27 anni lo rende un’impresa. Siamo convinti che per vivere una vera avventura sia necessario uscire dalla propria comfort-zone". Il 50% dei fondi raccolti verranno devoluti a Medici senza frontiere e Intersos tramiteGofundme.

S.G.