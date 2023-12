In dirittura d’arrivo la rotonda nella frazione di Tornavento

La rotonda, opera attesa da anni nella frazione di Tornavento, a Lonate Pozzolo è in dirittura d’arrivo, con il nuovo anno, nella prima settimana di gennaio, dovrebbero concludersi i lavori, poi in primavera l’inaugurazione ufficiale. Un progetto importante quello della rotatoria tra via Del Gregge, via Sant’Anna e via Goldoni che finalmente dopo una lunga attesa e intoppi burocratici, diventa realtà. L’opera era necessaria, all’altezza di un incrocio ad alta intensità di traffico anche per la presenza dello scalo di Malpensa, lungo un tratto di strada dove i veicoli viaggiano veloci e dove purtroppo non sono mancati incidenti molto gravi. Una situazione destinata a migliorare con la nuova rotatoria. Sono trascorsi cinque mesi dal sopralluogo, il 13 luglio di quest’anno, dell’assessore ai Lavori pubblici Gennaro Portogallo, con i tecnici, allora era stato dato l’annuncio dell’imminente avvio del cantiere, avvenuto il 20 luglio, obiettivo principale "garantire la sicurezza", aveva detto. Nei giorni scorsi un nuovo sopralluogo dell’esponente di giunta nell’area, il traguardo è vicino, "a metà gennaio – ha fatto sapere l’assessore – sarà aperta, già con la segnaletica operativa". Gli interventi nella frazione, frequentata per la bellezza del panorama che offre dalla sua storica piazzetta, un balcone naturale sulla valle del Ticino che spazia fino alle Alpi, non si limitano alla nuova rotatoria, in arrivo altre opere per la sicurezza viabilistica. Ancora l’assessore fa sapere che "si procederà alla realizzazione di un ulteriore camminamento che si collega con quello già esistente nel parchetto all’ingresso della frazione e al prolungamento della ciclopedonale dalla rotonda con quella in via Goldoni". Intenzione dell’amministrazione è di prolungare già entro il 2024 anche il tratto ciclopedonale in via Sant’Anna, "così – aggiunge Portogallo - da Tornavento in sicurezza per ciclisti e pedoni, si potrà arrivare a Lonate Pozzolo e a Sant’Antonino". R.F.