In bici da Besozzo a Caravate. Cresce la pista ciclopedonale. Un’escursione inaugura il tratto

Con un’escursione a cui hanno partecipato tanti cittadini di tutte le età in bicicletta o a piedi è stato inaugurato il nuovo tratto della pista ciclopedonale tra Besozzo e Caravate. A tenere a battesimo l’infrastruttura i sindaci dei due centri e dei comuni limitrofi insieme ai presidenti di Provincia e Comunità montana Valli del Verbano. Realizzata grazie alla sinergia tra più amministrazioni, l’opera è lunga 1,7 chilometri, larga tra 2,50 e 3,50 metri, è pianeggiante e a doppio senso di percorrenza. Il tratto inaugurato ha comportato un investimento complessivo di 750mila euro interamente garantito dalla Provincia di Varese mediante l’utilizzo di fondi derivanti dai ristorni dei frontalieri. Il breve percorso, che inizia presso il confine con il Comune di Besozzo e si estende all’interno del territorio di Cocquio Trevisago, si snoda in modo gradevole senza richiedere grande impegno fisico, attraversando prati costeggiati da piccoli corsi d’acqua. "Ringrazio tutti per il risultato raggiunto - ha detto il presidente della Provincia Marco Magrini - si tratta di un progetto complesso, che abbraccia diversi lotti e coinvolge più settori provinciali, oltre a numerose amministrazioni locali". Un progetto che non si fermerà qui: attraverso il bando Comuni Attivi della Provincia di Varese sono stati infatti stanziati 558mila euro per realizzare il completamento della ciclopedonale lungo il torrente Morbia, che prolungherà la pista fino all’area precedentemente occupata dalla Cartiera e quindi concludendo, di fatto, il collegamento con la preesistente pista tra Besozzo e Cocquio Trevisago. "Questo progetto - ha detto Magrini - contribuirà alla creazione di un nuovo segmento della rete ciclopedonale provinciale delle Valli del Verbano".