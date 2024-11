Il professor Agosti presiede la Società di Neonatologia

Nuovo, prestigioso incarico per Massimo Agosti (nella foto), professore ordinario di Pediatria all’Università dell’Insubria, dove dirige la Scuola di specializzazione di Pediatria, nonché direttore della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Del Ponte di Varese. Agosti è stato eletto presidente della Società Italiana di Neonatologia per il triennio 2024-27, nel corso del XXX congresso nazionale ospitato a Padova. "Dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire un sistema che metta al centro il neonato e la famiglia tutta", le sue prime parole.L.C.