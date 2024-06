Il nuovo supermercato. In dote strade e rotonda

Una rotatoria in largo Po e una nuova strada di collegamento tra via Caprera verso l’ex scalo merci e la stazione: sono le opere previste con la realizzazione di un nuovo supermercato di un marchio già presente in città. L’edificio commerciale, una media struttura, sorgerà su una parte della vasta area industriale, ex Cerana, dismessa da diversi anni e acquistata da una società privata. Il piano attuativo era stato approvato maggio dello scorso anno, l’altro giorno la giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di nuove opere nell’ambito della Convenzione urbanistica.

La parte privata, a scomputo di parte degli oneri di urbanizzazione primaria indotti dall’intervento edilizio, realizzerà una serie di interventi per una spesa complessiva, a suo carico, di circa 680mila euro. Il primo è una strada di collegamento tra via Caprera e l’area di proprietà delle Ferrovie dello Stato, del valore complessivo di 126mila euro; sempre a cura del privato sono previste le opere di compensazione dell’impatto viabilistico della struttura commerciale, che consistono nella realizzazione di una rotatoria in largo Po per un valore complessivo di 323mila euro e di un parcheggio attrezzato piantumato a uso pubblico, per una spesa complessiva di 225mila euro. È un’altra zona della città che sta per cambiare volto: i capannoni dismessi, che per decenni sono stati sede di una storica azienda tessile, saranno abbattuti per far posto alla nuova struttura commerciale.

Come si prepara a una grande trasformazione l’area del mercato con la realizzazione del progetto di sviluppo sostenibile Fili Urbani (nella foto, la presentazione), pertanto i banchi degli ambulanti saranno temporaneamente trasferiti. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato un atto di indirizzo per il trasferimento temporaneo dall’area attuale a quella adiacente compresa tra le vie Muratori, via Cagliari e viale Luigi Cadorna, dall’inizio del mese di settembre 2024 fino al termine dei lavori, previsto per la fine di settembre 2026. Prima del trasferimento è però necessario sistemare il parcheggio semi-sterrato di via Muratori, per i lavori la giunta ha approvato il progetto esecutivo, per una spesa complessiva di 102mila euro. Poi da settembre il “trasloco“.